Esta por sua vez, precisa de uma atenção toda especial por parte do Poder Executivo municipal e estadual, principalmente neste período invernoso. O Secretário de Planejamento Elias Júnior também esteve presente no encontro.

Na visita, ficou claro que o gestor municipal está aberto a parcerias com o Governo do Estado para que sejam feitas ações necessárias e importantes para o crescimento e desenvolvimento de Plácido de Castro, tanto na área urbana, quanto na rural.

O Presidente da Câmara Municipal José Nunes juntamente com o vereador e Professor Mazinho, também estiveram presentes na reunião que também contou com a participação da Deputada Federal Vanda Milani.

Veja o Vídeo abaixo: O ano de 2021 iniciou no Brasil com o alto índice na inflação e um grande número de desempregados. Especialistas chegam a dizer que a expectativa é de que os alimentos continuem pressionando a carestia e a alta dos preços se espalhe por outros itens, já que vários reajustes foram postergados por conta da pandemia de covid-19. O Banco do Brasil e Ford anunciaram que no total irão desempregar quase 10 mil trabalhadores.

Veja o Vídeo: