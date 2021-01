JBA – notícia saiu no site “O Antagonista” que, por sua vez, replicou nota veiculada em “O Globo”. A cara de pau do governo não tem precedentes.

Para retribuir o escancarado apoio político “de altar” do bispo Macedo, o bispo Bolsonaro, ops, o presidente Bolsonaro mandou o genro do Silvio Santos, que é o titular da Comunicação e comandante da TV Brasil, comprar a novela-xarope “Os dez mandamentos” da TV da Igreja Universal.

É um fato inédito, ou o governo pensa que somos todos “gados”: uma emissora brasileira que não tem o hábito de exibir novelas compra os direitos de uma novela para exibir no país onde a mesma novela já foi exibida e reexibida inúmeras vezes.

Para ficar completo o pacote, o presidente poderia mandar o filho Flavio comprar, agora, o “Topa tudo por dinheiro” do SBT.

