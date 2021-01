Na manhã desta quinta-feira, 14, o presidente da Câmara de Vereadores de Cruzeiro do Sul, Franciney Freitas, acompanhado dos vereadores Clerton Souza, João Keleu, Noeca, Altemar, Zaldo Moto Taxi e Márcio da Farinha, estiveram na sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência para verificar a denúncia realizada por populares que estão reclamando do atendimento na SAMU.

“Recebemos a denúncia de que as pessoas ligavam para o SAMU e ninguém atende, por isso, a convite do nosso presidente, viemos verificar como está a situação. Ficamos felizes quando ouvimos que o governo do Estado já está trocando e ampliando o sistema telefônico que irá proporcionar uma melhor qualidade nos serviços prestados por esse importante órgão.”, disse Keleu.

Trotes prejudicam trabalho dos profissionais

Durante a visita institucional outro tema foi debatido entre o gerente Cleiton Costa e os parlamentares foram aos altos índices de trotes passados pela população que prejudicam os atendimentos de quem realmente precisa.

Para buscar uma solução a esta problema Franciney Freitas solicitou o envio de um relatório da quantidade de trotes em 2020 para que a Câmara de Vereadores possa comprar junto aos órgãos do Estado e as forças de segurança mecanismos que venham diminuir esses números.