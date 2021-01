Nesta terça, (12), foram registrados 26 óbitos por Covid-19 em Rondônia, desses 16 foram em Porto Velho, sendo nove homens (77, 66, 84, 70, 51, 71, 55, 85 e 65 anos) e sete mulheres (54, 85, 54, 45, 71, 51, e 78 anos); dois em Ouro Preto do Oeste, sendo uma mulher de 82 anos e um homem de 68 anos; uma mulher de 54 anos de Governador Jorge Teixeira; um homem de 60 anos de Pimenta Bueno; um homem de 61 anos de Candeias do Jamari; um homem de 75 anos de Cujubim; um homem de 68 anos de Rolim de Moura; uma mulher de 87 anos de Machadinho do Oeste; um homem de 76 anos de Cacoal e uma mulher de 68 anos de São Francisco do Guaporé.

Casos confirmados – 103.798

Casos ativos – 15.302 (14,74%)

Pacientes recuperados – 86.545 (83,38%)

Óbitos – 1.951 (1,88%)

Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 230

Pacientes internados na Rede Filantrópica – 4

Pacientes internados na Rede Privada – 85

Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 92

Total de pacientes internados – 411

Testes Realizados – 314.184

Aguardando resultados do Lacen – 1.403

Hoje devido a investigação epidemiológica e esforço das equipes nos municípios foram ajustadas notificações de casos, tendo como resultado ajuste de 20 casos no município de Nova União; um em Vale do Paraíso e um caso a menos em Alvorada D’Oeste, em decorrência de duplicidade de notificações.

Um óbito registrado em Santa Luzia foi retirado e notificado em outro município.

A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de saúde nos municípios, para checagem de dados.

Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br.

Veja todos os Relatórios de Dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link: http://bit.ly/2EzHtco

