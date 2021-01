A Prefeitura de Rio Branco, por meio da secretaria Municipal da Saúde (Semsa), com o apoio das secretarias de Zeladoria da Cidade (SMZC) e Meio Ambiente (Semeia), realizou na manhã desta quarta-feira, 13, um mutirão de combate ao mosquito da dengue, no bairro Cidade do Povo, no 2º Distrito.

A ação teve início às 7h30 com o trabalho pelas ruas da comunidade. Um total de 123 agentes de Endemias, unindo forças com os trabalhadores da Zeladoria da Cidade, realizaram visitas aos imóveis do bairro, orientando os moradores e recolhendo objetos que foram deixados nas ruas podendo acumular água e fazer proliferar o mosquito transmissor da dengue.

Antes irem às ruas, os servidores da saúde receberam uma mensagem de incentivo e de apoio do do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, e do secretário municipal de Saúde, Frank Lima, que fizeram questão de prestigiar o trabalho dos agentes e profissionais da zeladoria. Eles reafirmaram que o mutirão visa proteger as famílias do mosquito Aedes aegypti, o vetor da dengue.

“Precisamos agir rapidamente, para termos meses de tranquilidade. Se deixarmos essa situação fugir do controle, vamos ter meses de preocupação. Já registramos duas mortes por dengue hemorrágica, e não podemos tardar em agir. Nosso trabalho aqui é para defender as famílias do Cidade do Povo e de todos os outros bairros da nossa capital”, disse o secretário municipal de Saúde, Frank Lima.

O secretário Joabe Lira, que responde pelas pastas de Meio Ambiente e Zeladoria da Cidade, colocou toda a estrutura à disposição do setor de saúde. “Estamos aqui com caminhões, máquinas e equipes. Nós estamos na segunda semana à frente da Zeladoria, mas estamos fazendo a nossa parte em toda a Rio Branco. Vamos deixar a cidade limpa e cuidada. Vamos trabalhar diuturnamente se for preciso, para proteger as pessoas”, garantiu.

A líder comunitária do setor 3 da Cidade do Povo, Ana Lúcia Magalhães, agradeceu o apoio da prefeitura. “É muito importante que a prefeitura faça esse trabalho aqui na comunidade. Mas é muito importante que a população, que os nossos moradores aqui, também façam a parte deles”, lembrou a presidente do bairro.

O prefeito Tião Bocalom pediu aos gestores das secretarias o máximo de esforço, garantindo que os serviços sejam bem realizados. “Nós temos que prevenir a saúde das pessoas. Precisamos do trabalho reforçado da nossa equipe, mas também temos que ter do apoio dos nossos moradores. A gente pede que não coloquem lixo nas ruas e cuidem dos quintais de suas casas. É preciso ter consciência”, destacou o prefeito.

