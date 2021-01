O Prefeito Zequinha Lima recebeu na tarde desta terça-feira, 12, representantes das categorias de transporte, das classes dos mototaxistas e taxistas para uma conversa com os profissionais. A reunião contou com a presença do Vice-Prefeito Henrique Afonso e do Secretário Municipal de Trânsito Fábio Correia.

“Estabelecemos uma relação cordial, de respeito, e selamos hoje com nesta primeira reunião o compromisso da prefeitura com o setor de trânsito. Tudo na vida tem regras, e segundo eles tem algumas regras que estão sendo burladas, e nós precisamos ajudar no sentido de orientar e fazer ações de prevenção, para que eles não sejam prejudicados”, relatou o prefeito.

O presidente dos mototaxistas José Eugênio Moreira relatou que a principal reivindicação da classe é voltada para fiscalização de clandestinos.

“Foi uma reunião muito proveitosa. Temos nossas limitações. É muito bom ver a preocupação do prefeito com nossa classe”, falou.

O presidente dos taxistas Adriano Santos enfatizou que a classe conta atualmente com 150 taxistas legalizados, e agradeceu o empenho da gestão junto com a categoria.

“O prefeito nos recebeu muito bem. Apresentamos nossa reivindicação, sobre a questão dos clandestinos. Não somos contra os aplicativos, mas queremos uma regulamentação e fiscalização, o que será bom para todos. Agradeço o prefeito que está com boa vontade em nos ajudar”, agradeceu.

A reunião foi solicitada pelo vereador Zaldo mototaxista. Para ele, a conversa entre as categorias e a gestão é essencial para o planejamento de ações estratégicas que beneficiem a população e a classe.

“Tivemos uma reunião muito proveitosa. Sou mototaxista há 20 anos, e hoje estou como vereador, e não posso deixar de tentar organizar cada vez mais o trânsito na nossa cidade, como também as categorias e solucionar a questão do transporte irregular, que é uma batalha nossa”, destacou.

O Vice-Prefeito Henrique Afonso ressaltou que a gestão está a disposição das classes, com objetivo de realizar ações estratégicas que proporcionem melhorias para o transporte de Cruzeiro do Sul.

“É importante a prefeitura está articulada e organizada com os setores de transporte, garantindo que todos tenham sua renda, para resolver os problemas que aparecem. Podem contar com apoio da prefeitura”, disse.

O Prefeito Zequinha Lima reiterou a importância do diálogo com os profissionais, em busca de oferecer um serviço de qualidade para população.

“Vamos dialogar, dar o apoio necessário, para encontrarmos uma saída que seja boa para sociedade e para as categorias que estão há anos prestando esse serviço de qualidade e precisam se manter firmes neste trabalho”, finalizou o prefeito.

