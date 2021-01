O Prefeito de Epitaciolândia Dr. Sérgio Lopes se reuniu na tarde desta terça dia 12, para fazer uma breve avaliação dos primeiros 10 dias de mandato e traçar planos e metas para as próximas semanas;

O município além da pandemia da Covid-19 está enfrentando um surto de dengue, a prefeitura através da Secretaria Municipal de Saúde está fazendo uma corrida contra o tempo a fim de amenizar os problemas.

Segundo o Secretário da pasta Cassius Hassem, é preciso muita força de vontade e contar também com a parceria da população para combater o mosquito vetor da dengue.

Segundo informou a e Primeira Dama Aline Saldanha, na reunião foi tratado diversos assuntos dentre eles, alinhamentos eu cuidados com o cumprimento das normas e recomendações do TCE, e ainda foi traçado um planejamento emergencial para as próximas semanas tendo como prioridade a limpeza urbana para diminuir a ocorrência da dengue em nosso município.

E Veja Também no Plantão 3 de Julho Notícias:

Veja o Vídeo abaixo: O ano de 2021 iniciou no Brasil com o alto índice na inflação e um grande número de desempregados. Especialistas chegam a dizer que a expectativa é de que os alimentos continuem pressionando a carestia e a alta dos preços se espalhe por outros itens, já que vários reajustes foram postergados por conta da pandemia de covid-19. O Banco do Brasil e Ford anunciaram que no total irão desempregar quase 10 mil trabalhadores.

Acompanhe nossas redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Instagram 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo: