O Prefeito César Andrade se reuniu na manhã desta Quarta-feira, 13, com o Secretário Marcos Tavares, para traçar as metas de gestão e ações da Secretaria de Obras, viação e urbanismo para os próximos dias. O encontro aconteceu no Gabinete do Prefeito.

“O objetivo foi estabelecer metas, e determinar a retomada, e a execução das ações e demandas prioritárias que estão surgindo nesse momento”, disse o Prefeito.

A Prefeitura está buscando dinamizar as principais linhas de serviços e ações prioritárias que estão surgindo nas Secretarias Municipais.

“A determinação do Prefeito é a exigência de respostas rápidas aos serviços prioritários na cidade”, pontuou Marcos Tavares, Secretário de Obras.

E Veja Também no Plantão 3 de Julho Notícias:

Veja o Vídeo abaixo: O ano de 2021 iniciou no Brasil com o alto índice na inflação e um grande número de desempregados. Especialistas chegam a dizer que a expectativa é de que os alimentos continuem pressionando a carestia e a alta dos preços se espalhe por outros itens, já que vários reajustes foram postergados por conta da pandemia de covid-19. O Banco do Brasil e Ford anunciaram que no total irão desempregar quase 10 mil trabalhadores.

Acompanhe nossas redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Instagram 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo: