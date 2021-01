Organização internacional critica gestão de Jair Bolsonaro. Ação do governo no desmatamento recorde na Amazônia é destaque do relatório – Foto: Agência Brasil

Brasil 247 – Relatório Mundial 2021 da ONG internacional Human Rights Watch, divulgado na manhã desta quarta-feira (13), criticou acidamente Jair Bolsonaro por sua a atuação negativa dele na pandemia do coronavírus: o documento diz que ele “sabotou” o combate ao vírus.

De acordo com a instituição, outro aspecto negativo do atual governo é o crescimento da violência policial, incentivada por Bolsonaro. O documento, em sua 31ª edição, avalia a situação de direitos humanos em mais de 100 países.

Bolsonaro “tentou sabotar medidas de saúde pública destinadas a conter a propagação da pandemia de Covid-19”. “O presidente Bolsonaro minimizou a Covid-19, a qual chamou de ‘gripezinha’; recusou-se a adotar medidas para proteger a si mesmo e as pessoas ao seu redor; disseminou informações equivocadas; e tentou impedir os governos estaduais de imporem medidas de distanciamento social”, diz o texto.

Sobre a violência, as mortes por policiais aumentaram 6% no primeiro semestre de 2020, de acordo com dados oficiais compilados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. No ano passado, a polícia matou 6.357 pessoas. Quase 80% delas eram negras.

O documento citou, ainda, o desmatamento acelerado e a violações de direitos de crianças, adolescentes, mulheres, integrantes da comunidade LGBT e pessoas com deficiência.

Um exemplo citado foi o de que, em setembro, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse que gênero não deveria ser discutido nas escolas. Segundo ele, as pessoas que “optam” pelo “homossexualismo” muitas vezes vêm de “famílias desajustadas”.

E Veja Também no Plantão 3 de Julho Notícias:

Veja o Vídeo abaixo: O ano de 2021 iniciou no Brasil com o alto índice na inflação e um grande número de desempregados. Especialistas chegam a dizer que a expectativa é de que os alimentos continuem pressionando a carestia e a alta dos preços se espalhe por outros itens, já que vários reajustes foram postergados por conta da pandemia de covid-19. O Banco do Brasil e Ford anunciaram que no total irão desempregar quase 10 mil trabalhadores.

Acompanhe nossas redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Instagram 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

E veja também no Plantão 3 de Julho Notícias:

Filho de Jair Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro acentua sua submissão ao atual presidente dos Estados Unidos, que pode sofrer um impeachment a toque de caixa nesta semana.