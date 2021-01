Garantiu que o governador Gladson Cameli apoiaria a candidatura da Leila Galvão (MDB) para a prefeitura de Brasiléia, e não aconteceu. A mesma promessa fez para o grupo do ex-prefeito Vagner Sales (MDB), de que o Gladson estaria no palanque do Fagner Sales (MDB), em Cruzeiro do Sul, e o Gladson foi para o palanque do Zequinha (PP).

Agora, acena para os ávidos emedebistas em aderir ao governo do Gladson; de que, o partido ganhará a secretaria de Educação de porteira fechada. Promessa que dá até para cego desconfiar.

É bom o MDB não se iludir fazendo as contas de quantos cargos de confiança tem a Educação, para distribuir entre os afilhados; e o senador Márcio Bittar (MDB) parar de prometer o que não tem em mãos para dar, ou daqui há pouco, vira um Zé Promessa. O que é ruim para um político.

Leia o Blog do Crica