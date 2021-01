O prefeito disse que algumas ruas começam a apresentar problemas e que durante sua gestão vai buscar solucionar todos, para isso terá ajuda do governo do estado e da bancada federal do Acre em Brasília.

“Comecei o dia verificando alguns problemas de infraestrutura na nossa cidade, são situações como essas que temos que resolver. Nessa época do ano, que chove muito, as ruas começam a apresentar muitos problemas. Durante nossa gestão vamos dar uma atenção especial nessas questões. Para conseguir fazer melhorias e novos investimentos na infraestrutura, vamos contar com a ajuda do nosso Governador Gladson Cameli e de nossa bancada”, disse o prefeito.

E Veja Também no Plantão 3 de Julho Notícias:

Veja o Vídeo abaixo: O ano de 2021 iniciou no Brasil com o alto índice na inflação e um grande número de desempregados. Especialistas chegam a dizer que a expectativa é de que os alimentos continuem pressionando a carestia e a alta dos preços se espalhe por outros itens, já que vários reajustes foram postergados por conta da pandemia de covid-19. O Banco do Brasil e Ford anunciaram que no total irão desempregar quase 10 mil trabalhadores.

Acompanhe nossas redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Instagram 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo: