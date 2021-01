Dom Eusébio Oscar Scheid foi o primeiro bispo da Diocese de São José dos Campos nomeado em 1981, e desde 2001 era o arcebispo emérito do Rio de Janeiro.

Segundo a Diocese de São José dos Campos, devido à pandemia não haverá velório e missa abertos ao público.

Dom Eusébio nasceu em Luzerna (SC) em 8 de dezembro de 1932. Ele concluiu os estudos básicos no Seminário dos Padres do Coração de Jesus em Corupá (SC).

Religioso da Congregação dos Padres do Coração de Jesus (Dehonianos), fez os votos em 2 de fevereiro de 1954. Estudou Filosofia em Brusque (SC) em 1954 e na Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma, Itália, entre 1955 e 1957. Lá, estudou teologia. Foi ordenado presbítero no dia 3 de julho de 1960, em Roma, pelas mãos de Dom Inácio João Dal Monte, bispo de Guaxupé.

Com mais de 60 anos de ministério, Dom Eusébio fainda passou por outras cidades do Vale do Paraíba, como Taubaté e Aparecida, foi conselheiro da Pontifícia Comissão para a América Latina no Vaticano e atuou na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

Do G1 Rio