Segundo nota da companhia, ocorrerá reestruturação em parte das operações no país. A partir de maio, a empresa concentrará a produção de pipoca na cidade de Pouso Alegre (MG). A companhia afirma que vai acelerar o crescimento dos negócios no Brasil, apontado como um dos mercados prioritários.

Trezentos trabalhadores que hoje atuam na unidade serão demitidos. A empresa promete aos funcionários assistência e pacote de benefícios negociado junto ao sindicato. Por meio de nota, também garantiu aos produtores locais parceiros que todos os acordos e compromissos serão cumpridos.

A prefeitura de Nova Prata deverá se manifestar oficialmente sobre o fechamento da firma nesta terça-feira. Confira a nota oficial da General Mills “Para ampliar a capacidade produtiva, otimizar sua cadeia operacional e oferecer melhor nível de serviços a todos os seus clientes no Brasil, a General Mills anuncia reestruturação em parte das suas operações no país. Os ajustes fazem parte de uma estratégia que prevê acelerar o crescimento dos negócios da empresa no Brasil, um dos mercados prioritários para a organização. A partir de maio, a empresa concentrará sua produção de pipoca na cidade de Pouso Alegre/MG, o que ocasionará o encerramento das atividades da fábrica de Nova Prata/RS. Os funcionários afetados receberão toda a assistência da General Mills nesse período de transição, e a empresa está empenhada em oferecer o melhor pacote de benefícios, negociado junto ao Sindicato. Ciente da importância da fábrica na economia local, a General Mills está comunicando a decisão aos produtores parceiros, e todos os acordos e compromissos serão cumpridos.”

O ano de 2021 iniciou no Brasil com o alto índice na inflação e um grande número de desempregados. Especialistas chegam a dizer que a expectativa é de que os alimentos continuem pressionando a carestia e a alta dos preços se espalhe por outros itens, já que vários reajustes foram postergados por conta da pandemia de covid-19. O Banco do Brasil e Ford anunciaram que no total irão desempregar quase 10 mil trabalhadores.

