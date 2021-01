Assessoria – O Departamento Estadual de Trânsito (Detran/AC) e a Polícia Militar do Acre (PMAC) celebraram na manhã desta quarta-feira, 13, mais um convênio de cooperação técnica entre as duas instituições, com objetivo de dar prosseguimento aos serviços de policiamento e fiscalização de trânsito no estado. O valor do convênio é de R$ 4,8 milhões.

Para que as ações sejam executadas, o convênio estabelece o repasse de recursos financeiros da autarquia para a corporação. Os valores serão usados para aquisição de uniformes, acessórios e custeio do pagamento do banco de horas para a realização das operações Trânsito Seguro e Álcool Zero.

“Nosso objetivo é continuar contribuindo com um trânsito mais seguro em todo o nosso estado. Com muita satisfação, assinamos esse convênio e vamos seguir, Detran e PM, de braços dados para que todos os atores envolvidos no trânsito possam se sentir seguros, sejam condutores ou pedestres”, enfatiza Paulo César Santos, comandante da PM do Acre.

O presidente do Detran/AC, Luiz Fernando Duarte, afirma que as parcerias são sempre para facilitar a vida de quem anda no trânsito. “No ano passado fizemos diversas parcerias com as prefeituras, para a revitalização da sinalização, e esta parceria específica com a PM é de fundamental importância para conseguirmos perseguindo um trânsito seguro para todos. O nosso imenso agradecimento à PM por mais um ano sendo parceiros”, destaca.

Uma novidade no convênio deste ano foi um aditivo de cerca de R$ 800 mil para a construção de um posto do Pelotão de Trânsito em Cruzeiro do Sul.

