A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), registra 353 casos de infecção por coronavírus nesta quarta-feira, 13, sendo 275 resultados de exames de RT-PCR e 78 testes rápido.

O Acre, até o momento, registra 123.888 notificações de contaminação pela doença, sendo que 79.670 casos foram descartados. Atualmente, 433 exames de RT-PCR seguem aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou do Centro de Infectologia Charles Mérieux.

Mais dois óbitos foram registrados nesta quarta-feira, 13, sendo ambos do sexo masculino, fazendo com que o número oficial de mortes pela Covid-19 suba para 829 em todo o estado.

Informações sobre o óbito:

Morador de Rio Branco, A.C.A., de 66 anos, deu entrada no dia 10 de janeiro, no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), e faleceu no dia 12.

Morador de Xapuri, B.T.C., de um ano de idade, deu entrada no dia 1° de janeiro no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco e veio a óbito no dia 3 de janeiro.

