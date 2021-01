Após mais de um ano de suspensão, os leilões de veículos estão programados para retomar no Acre a partir do mês de fevereiro. Ao todo, devem ser realizados ao longo de 2021 15 leilões em 11 cidades acreanas, incluindo a capital acreana, Rio Branco.

Para seguir os protocolos sanitários e evitar a proliferação da Covid-19, os leilões vão ser realizados de forma on-line.

A novidade e o calendário dos eventos foram divulgados nessa terça-feira (12) pelo Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran-AC). O departamento informou que não foram feitos leilões de veículos em 2020, sendo que logo no início do ano as atividades não essenciais tiveram que parar por conta da pandemia do novo coronavírus.

Segundo o calendário, os leilões vão ser realizados nas seguintes cidades: Assis Brasil – 25 de fevereiro, Acrelândia – 27 de maio, Cruzeiro do Sul – 10 de março / 20 de julho, Brasileia – 22 de fevereiro, Feijó – 12 de maio, Mâncio Lima – 15 de março, Plácido de Castro 24 de maio, Rio Branco – 30 e 31 de março / 21 e 22 de junho, Sena Madureira – 27 de abril, Senador Guiomard – 02 de março, Tarauacá – 10 de maio e Xapuri – 12 de julho.

O Detran-AC divulgou também que vai divulgar nos próximos dias os editais com todas as informações e instruções para os candidatos.

Do G1 Acre