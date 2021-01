Prefeitura de Cruzeiro do Sul, através das Secretarias Municipais de Saúde, Meio Ambiente e Obras, inicia o Mutirão de educação e saúde “Cidade Limpa”.

A abertura do evento ocorre às 8h, em frente a Catedral de Nossa Senhora da Glória, no Centro da cidade, com a presença do Prefeito Zequinha Lima e do Vice-Prefeito Henrique Afonso, dos vereadores, secretários, presidentes de bairro e servidores.

Cruzeiro do Sul é o município acreano com maior número de casos da doença, por isso o prefeito Zequinha lima já tem em mãos todo um planejamento a ser executado de maneira integrada, com diversas secretarias e com apoio de instituições da sociedade.

O mutirão de limpeza tem início no Bairro da Várzea, onde as equipes permanecem por cinco dias, seguindo para os bairros Alumínio, Cobal, Remanso, Telégrafo e Colégio, durante o mês de janeiro.

O mutirão segue até o mês de abril, contemplando todos os bairros da cidade e as vilas, seguindo um cronograma estabelecido em planejamento, conforme as maiores incidências de caso de dengue.

