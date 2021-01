A enfermeira Lilian Magno também atua no cuidado de pacientes graves da Covid-19 no Hospital Eduardo de Menezes. Ela teve as férias adiadas em julho, no pico da pandemia. Em dezembro, quando tentou tirar o recesso novamente, foi chamada 6 dias após a saída para retornar ao trabalho.

Lilian diz que compreende que as pessoas estejam cansadas após tantos meses de pandemia, mas conta que vê como uma falta de respeito quem promove aglomerações e não acredita na letalidade da doença.

“Acho uma falta de respeito, na verdade, acho festas com aglomeração absurdas, é uma falta de respeito e uma desacreditação no que o vírus pode fazer. As pessoas só acreditam no que é o Covid-19 no dia que o morto é delas. Então, as pessoas infelizmente precisam ver para acreditar. E que triste que elas acreditam só quando têm alguém próximo doente”, desabafa.

Os especialistas em saúde têm alertado que os próximos meses devem ser difíceis no combate à pandemia. As aglomerações das festas de fim de ano devem causar, num primeiro momento, um aumento no número de casos, seguido por uma alta no número de internações e, posteriormente, no número de mortes.

G1