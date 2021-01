O Banco do Brasil apresentou ao mercado, um plano que prevê a desativação de 361 unidades ainda no primeiro semestre deste ano, sendo 112 agências, sete escritórios e 242 postos de atendimento que deve atingir cerca de 5 mil funcionários. Já a montadora Ford anunciou o fechamento de suas três fábricas no Brasil, o que vai prejudicar o mesmo número de funcionários. Com a decisão, as instalações de Camaçari (BA) e Taubaté (SP) pararam de funcionar imediatamente. O Banco do Brasil e Ford anunciaram que no total irão desempregar quase 10 mil trabalhadores.

