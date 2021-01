Assessoria – Há quem diga que, se a criança está doente, não pode brincar. Além de a afirmativa não condizer com a verdade, as atividades lúdicas aparecem como importante estratégia de confronto a essa condição, especialmente em locais especializados no atendimento médico infantil, por propiciar um ambiente menos traumatizante e mais humanizado, com promoção à saúde e ao bem-estar dessas crianças e de suas famílias.

É com esse olhar no brincar, pensando nas necessidades e limitações dos pequenos e na diferença que espaços lúdicos fazem na rotina e no próprio tratamento das crianças, que em uma fala emocionada, na manhã desta terça-feira, 12, a primeira-dama do Estado, Ana Paula Cameli, assinou, representando o governador Gladson Cameli, em agenda em Brasília, a ordem de serviço para a reforma da brinquedoteca do Hospital da Criança, em Rio Branco.

“Este lugar tem muita responsabilidade e sonhos em suas mãos. Portanto, nos cabe uma responsabilidade ainda maior em pensar no que mais podemos fazer para melhorar este ambiente todos os dias. Por isso, estamos hoje aqui. Assinando a ordem de serviço para reforma da brinquedoteca, para que os pequenos pacientes ganhem em qualidade de vida, tenham seu tratamento acelerado e ainda consigam dedicar o tempo de internação também para o seu desenvolvimento”, diz a primeira-dama, que desde o início da gestão assumiu o compromisso nas questões que envolvem ações sociais.

Ana Paula também aproveitou a ocasião para agradecer o empenho e dedicação dos profissionais, especialmente durante o difícil período enfrentado por conta da pandemia: “Quero aqui agradecer e parabenizar os profissionais de saúde de todo o estado, notadamente os que cuidam de nossos pequenos. Essa atenção e carinho ficarão guardados em suas mentes por toda a vida”.

O envolvimento da primeira-dama foi enaltecido na fala do diretor-geral do Hospital da Criança e da Maternidade Bárbara Heliodora, Wagner Bacelar, durante a solenidade, ao lembrar que em sua primeira visita à unidade, em janeiro de 2019, Ana Paula prontamente se comprometeu em buscar melhorias ao espaço, que se encontrava em condições precárias.

“O engajamento da primeira-dama, seu carisma e sensibilidade são uma fonte de inspiração que mobiliza a todos. Quando esteve aqui, em sua primeira visita, já assumiu esse compromisso com a brinquedoteca, que irá atender crianças de várias idades, proporcionando benefícios sociais, psicológicos e terapêuticos, além de amenizar a dor e sofrimento durante o tratamento”, destaca Bacelar.

A obra de modernização e melhoria da infraestrutura está orçada em R$ 186,2 mil, fruto de recurso federal e emenda parlamentar. “Hoje é um dia muito feliz para nós, como gestores. Momento de gratidão e de reconhecimento, especialmente ao governador Gladson Cameli, que não tem medido esforços em cumprir com o que assumiu como prioridade desde o início de sua gestão, que é a saúde. E a Ana Paula representa bem essa dedicação e empenho, uma vez que também assumiu esse compromisso pela melhoria dos serviços. Hoje estamos aqui abolindo o ‘Titanic’, como é chamada a sala da brinquedoteca por todos que trabalham aqui, devido à situação precária em que se encontra. As crianças terão um espaço digno, acolhedor e humanizado após essa reforma”, pontua o secretário de Saúde Alysson Bestene.

Inúmeros estudos já comprovaram que o brincar tem apelo terapêutico, uma vez que torna o ambiente hospitalar mais aconchegante e ajuda a fortalecer o desenvolvimento das crianças.

