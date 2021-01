O prefeito esteve acompanhado do secretário de Saúde, Agnaldo Souza e do secretário de relações institucionais, José Maria

Cruzeiro do Sul é a cidade do Acre que concentra o maior número de casos de Dengue, por isso a preocupação dos gestores aumentou e ações estão sendo programadas para acontecer em todos os bairros da cidade.

O prefeito Zequinha Lima (PP), fez uma fala para os agentes de Endemias na manhã desta segunda-feira (11), onde agradeceu pelo empenho dos mesmos e pediu a colaboração da população no trabalho de prevenção da doença. O inverno se torna o período de maior perigo e as pessoas precisam manter seus quintais limpos e assim ajudar a gestão a reduzir os casos.

O prefeito falou da grande ação de limpeza urbana e da campanha de conscientização que será feita na cidade.

“Hoje logo cedo, estive na companhia do secretário de saúde Dr. Agnaldo Lima e com os agentes comunitários de saúde no bairro da Várzea para acompanhar a campanha de educação em saúde. Iniciaremos uma ação de coleta de entulhos como forma de combater os focos de dengue. Agradeço aos agentes que são verdadeiros heróis, que se colocam na linha de frente nas nossas ações de promoção de saúde. Peço a você, morador, que receba os nossos profissionais com o carinho e o respeito que eles merecem. Afinal, essa batalha é de todos nós”, finalizou Zequinha Lima.

