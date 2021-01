A declaração foi captada em vídeo e publicada em um canal do YouTube – Foto: REUTERS/Ueslei Marcelino

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira (11/01) que “só papai do céu” o tira da cadeira de presidente e “mais ninguém”. A declaração foi feita a apoiadores na saída do Palácio da Alvorada.

O chefe do Executivo disse que tem muita paciência e repetiu que é “imbrochável”. “Você não sabe o tamanho da minha paciência. Eu sou imbrochável, tá ok? Então, vão ter que aturar. Só papai do céu me tira daqui. mais ninguém”, afirmou.

Bolsonaro também afirmou que não é possível ser um presidente perfeito para toda a população, mas alegou que o governo tem entregue obras, mesmo com pouca verba disponível, por conta do teto de gastos.

“Logicamente, você não vai ter nunca um presidente perfeito, né? Mas tem que fazer comparações. Dois anos sem nenhum escândalo de corrupção. Cada vez menos recursos pela lei do teto, fazendo mais. Alguns querem que eu minta e fale: ‘Ô, o Brasil está uma maravilha’. Não está uma maravilha. Sabe a nossa dívida quanto é que está? 5 trilhões de reais. Isso é sinônimo de que estamos bem ou estamos mal”, questionou?

O mandatário ainda falou sobre a posição do Brasil no ranking de mortos por conta da covid-19. “Há pouco tempo éramos o 5º em número de mortos por milhão. Agora somos o 24º. Só tem uma explicação: tratamento precoce. Quem não quiser tomar (a vacina) não toma. Fica com falta de ar e vai para o hospital para ser intubado sem problema nenhum”, disse, referindo-se ao tratamento com Annita, ivermectina e cloroquina, defendido por ele na fase inicial da doença, mas que não possui comprovação científica de eficácia.

Por Correio Braziliense