Construída a mais de 20 anos no bairro Aeroporto Velho, a Usina tem sido motivos de reclamações constantes dos moradores e comerciantes do local. O fumacê provocado pelo processo de usinagem asfáltica se espalha no bairro, invade casas e comércio. O transtorno gera prejuízos e alguns moradores relatam que além da fumaça, a usina tem espalhado pelo bairro areia e resíduos de asfalto. Até mesmo o hospital Regional do Juruá, que fica localizado nas proximidades, já teve problemas com a fumaça saída da usina.

A notícia de que a usina será remanejada para um local seguro, foi dada a tarde desta segunda-feira (11) pelo próprio prefeito Zequinha Lima, que esteve no local com o secretário de obras Josinaldo Batista.

“Amigos, hoje pela manhã visitei a usina de asfalto da prefeitura no bairro Aeroporto Velho, junto com o secretário de obras Josinaldo Batista. Aproveitei para conversar com nosso pessoal sobre o processo de usinagem do asfalto, utilizado na recuperação das ruas e anunciar, principalmente para os moradores daquela área, que em breve estaremos mudando as instalações da usina de asfalto para outro local da cidade. Nossa intenção é proporcionar condições para os trabalhadores realizarem os serviços de recuperação das vias, e ao mesmo tempo atender o anseio dos moradores desta área”, destacou o prefeito Zequinha.

