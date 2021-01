Uma mulher de 32 anos, morreu na tarde desta segunda-feira (11, em um dos bairros atingidos pela cheia do Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre. Maria das Graças Marques morreu no bairro Olivença, após cair com a mão sobre um fio de eletricidade.

“Segundo as informações que temos, ela deslizou na lama e a mão dela caiu por cima de um fio elétrico de um mergulhão”, disse o gerente do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu) de Cruzeiro do Sul, Cleiton Costa.

A Energisa informou que ainda está levantando os dados sobre o que teria acontecido e deve se manifestar ainda nesta segunda.

Costa disse que devido à alagação, a vítima foi transportada em um barco até o local onde o Samu aguardava.

“Trouxeram ela para o Samu, mas a paciente já estava em choque, bem crítica. O Samu tentou fazer os procedimentos de reanimação por 45 minutos, mas não houve êxito e ela foi a óbito”, contou.

O corpo da mulher foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade para realizar os exames cabíveis.

Cheia do Rio Juruá

O Rio Juruá voltou a transbordar neste final de semana. Segundo a Defesa Civil, os moradores de parte dos bairros Miritizal, Lagoa, Olivença – onde ocorreu o acidente- e Estirão do Remanso, tiveram o fornecimento de energia elétrica suspenso por causa do nível do Rio Juruá.

Nesta segunda, o Rio Juruá marcou 13, 30 metros. A cheia já atinge pelo menos 5 mil famílias de seis bairros e outras três comunidades. Ao todo, cerca de 20 mil pessoas já estão afetadas pela enchente, de acordo com a Defesa Civil. Do G1 Acre.

