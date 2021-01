O Instituto de Gestão de Saúde do Acre (Igesac), realizou sua primeira licitação para aquisição de materiais diversos, que possam suprir as necessidades na sede do instituto, na manhã desta segunda-feira, 11.

Por mais simples que seja, para todo e qualquer tipo de aquisição de produto ou serviço, é necessário que se faça um processo de tomada de preço, pregão ou concorrência.

De acordo com a alteração da lei estadual n°2.031, o Igesac é serviço social autônomo, sem fins lucrativos, de interesse coletivo e utilidade pública, com autonomia gerencial e quadro pessoal próprio. Tem como objetivo auxiliar a Secretaria de Estado de Saúde – Sesacre, em até 40% de suas unidades, a prestar serviços de assistência à saúde.

Jardany Aquilan Silva, gerente de planejamento, projetos e processos do Igesac destaca a primeira licitação. “Apesar de não termos tido tanta adesão ao qual esperávamos, sendo nosso primeiro certamente, foi bem tranquilo, não tivemos nenhum contratempo” finaliza.

A licitação é uma modalidade na qual os interessados em vender bens os serviços competem para o atendimento aos critérios estabelecidos nos contratos em questão, oferecendo o menor preço e a melhor qualidade possível denominados de “quem dá menos”. Quem pode fornecer o bem ou serviço pelo menor preço e atende aos requisitos é o vencedor.

