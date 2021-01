FBI alerta sobre protestos armados de apoiadores de Trump, antes da posse de Biden nos EUA

Há temor de violência na capital federal e em todas as 50 capitais estaduais, no período de 16 a 20 de janeiro, dia em que Biden irá assumir a presidência. Chefe do Departamento da Guarda Nacional, general Daniel Hokanson, disse que até 15 mil integrantes podem se deslocar até Washington já no final da semana, caso sejam solicitados.