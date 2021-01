Durante uma fiscalização de rotina, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma carga com 372 pacotes de cigarros contrabandeados, totalizando 3.720 maços. A ação ocorreu na BR-317, próximo ao trevo que dá acesso ao município de Senador Guiomard-AC.

Os policiais, então, perceberam que o motorista de um veículo fez uma manobra suspeita para tentar fugir da ação. Os policiais deram voz de parada, mas o motorista do veículo fugiu.

Foi então que iniciou uma perseguição e o homem foi preso junto com a carga poucos quilômetros depois. Os ocupantes ainda tentaram fugir a pé, mas foram contidos pelos policiais rodoviários federais.

Os ocupantes do veículo vão responder por contrabando, além de contravenção penal por dirigir veículo pondo em risco a segurança alheia. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal, com a carga e veículo. Do G1 Acre.

E veja também no Plantão 3 de Julho Notícias:

Filho de Jair Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro acentua sua submissão ao atual presidente dos Estados Unidos, que pode sofrer um impeachment a toque de caixa nesta semana.

Acompanhe nossas redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Instagram 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo: