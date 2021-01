A mudança de política permitiu a Cuba realizar atividades bancárias nos Estados Unidos, entre outras atividades empresariais – Foto: Reuters

Por Sputnik – O Departamento de Estado dos EUA integrou Cuba nesta segunda-feira (11) à lista de países patrocinadores do terrorismo. Anúncio era esperado e havia sido sinalizado anteriormente pela administração de Donald Trump.

Cuba está de volta à lista de países considerados pelos EUA como patrocinadores do terrorismo. Washington havia retirado Havana da lista em 2015, em uma medida diplomática que visava melhorar os laços, inclusive econômicos, entre os dois lados.

Cuba’s continued support for terrorism in the Western Hemisphere must be stopped. Today the United States is returning Cuba to the State Sponsors of Terrorism list to hold the Castro regime accountable for its malign behavior.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 11, 2021