O deputado estadual Jenilson Leite se reuniu com a reitora da Universidade Federal do Acre, Guida Aquino, para tratar sobre a emenda impositiva que será destinada para a implementação e estruturação de cursos de graduação na modalidade de ensino a distância nos municípios de Santa Rosa do Purus, de Jordão, de Porto Walter e de Marechal Thaumaturgo.

Estiveram presentes na reunião a pró-reitora de Graduação, Ednaceli Damasceno, o diretor do Núcleo de Interiorização e Educação a Distância (Niead), Sandro Ricardo Pinto da Silva, e a pesquisadora da Ufac, Suely Melo.

A emenda alocada pelo deputado servirá para que seja feito o diagnóstico de cada município, a aquisição e instalação de equipamentos necessários para a realização dos cursos. Atualmente os cursos de licenciatura em Física e Matemática são regulamentados pela Ufac no ensino EAD.

Para o deputado Jenilson, os municípios isolados vivem essa carência de perspectiva de formação. “Eu ando em muitos municípios e vejo que uma universidade presente, com cursos, faz muita diferença e isso é perceptível em cidades que já existem cursos de interiorização da Ufac”.

O parlamentar ainda acrescentou que o comprometimento e a qualidade de ensino da Ufac não pode ser comparado com as faculdade que chegam a essas localidade, na qual deixam muita a desejar.

Segundo a reitora Guida Aquino, a Universidade Federal do Acre tem um longo histórico de interiorização nos últimos 40 anos. “Nossa instituição carrega essa marca de qualidade nas 4 décadas de interiorização e quando temos um parlamentar preocupado com a educação, nos deixa muito feliz”.

“Quando levamos um curso de graduação para os municípios, às vezes é a primeira oportunidade de um membro de uma família ter um diploma e ficamos muito emocionados quando chega a hora da formatura, pois educação é desenvolvimento”, acrescentou Guida.

“Os municípios isolados têm um baixo Índice de Desenvolvimento Humano e para uma cidade se desenvolver é necessário investir em Educação, isso amplia os horizontes dos cidadãos, dando-lhes maturidade intelectual, e consequentemente melhora a qualidade no trabalho e na geração de renda, rompendo dessa forma os ciclos de pobreza e de desigualdade social. Não mediremos esforços para implementarmos esses cursos no menor espaço de tempo possível”, afirmou a pesquisadora e membro da comissão responsável pela elaboração da proposta dos cursos de EAD para os municípios de Baixo IDH, Suely Melo, conforme Portaria/UFAC n° 2530/2019.

Filho de Jair Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro acentua sua submissão ao atual presidente dos Estados Unidos, que pode sofrer um impeachment a toque de caixa nesta semana.

