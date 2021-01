Assessoria – A defensora pública-geral do Estado do Acre, Roberta de Paula Caminha Melo, a subdefensora-geral, Simone Santiago, a corregedora-geral, Fenísia Mota, o coordenador do Núcleo da Cidadania, Celso Araújo e a defensora pública, Juliana Caobianco, receberam na tarde desta segunda-feira, 11, a visita institucional do prefeito do município de Rio Branco, Tião Bocalom.

O encontro contou também com a presença da vice-prefeita Marfisa Galvão, da procuradora-geral do Município de Rio Branco, Francisca Araújo Mota e seu adjunto, Joseney Cordeiro, e do presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, vereador N. Lima.

Na ocasião, foram mencionados os desafios e avanços institucionais, bem como os projetos sociais que aproximam e tornam os atendimentos da DPE/AC mais próximos da comunidade, levando assistência jurídica aos mais vulneráveis.

“Hoje foi mostrado que a Defensoria já vem fazendo um trabalho muito bom junto à sociedade mais vulnerável, isso é muito importante. Nos colocamos à disposição para que possamos começar esse trabalho em conjunto e para que possamos trazer mais benefícios à população. Não tenho dúvida nenhuma que a nossa população mais carente é a que mais necessita do trabalho da Defensoria Pública”, disse o prefeito, Tião Bocalom.

“Estamos à disposição para ampliar nossas parcerias, promover ações sociais através dos nossos projetos e juntos, de mãos dadas, desenvolver nossos trabalhos em favor daqueles que mais precisam”, destacou a subdefensora-pública, Simone Santiago.

A defensora pública-geral, Roberta Caminha parabenizou o prefeito e sua equipe, externou votos para uma gestão profícua e de muito sucesso na efetivação das políticas públicas, além de também colocar a instituição à disposição para o trabalho em conjunto e ressaltar que o apoio do município será fundamental para o desenvolvimento de ações para à comunidade.

