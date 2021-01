Brasil 247 – O Doutor em Ciências Vicente Vérez Bencomo, diretor geral do Finlay Vaccine Institute, pertencente ao BioCubaFarma Business Group, anunciou que a vacina cubana Soberana 02 passou à segunda fase de testes clínicos.

“A Soberana 02 já se encontra no Projeto da Organização Mundial da Saúde (OMS), cujo site é uma referência para informações oficiais sobre as vacinas contra covid-19 que estão em testes clínicos ”, informou o Instituto Finlay em sua conta oficial na rede social no Twitter.

Assim, até o momento, há “47 candidatos inscritos em todo o mundo e dois deles são cubanos”.

A segunda vacina candidata de Cuba contra a covid-19 é uma vacina inovadora, sem precedentes entre todas as que são desenvolvidas para enfrentar o novo coronavírus no mundo, segundo detalha no jornal Granma o médico Vérez Bencomo.

O cientista explicou que neste vacina candidata o antígeno do vírus e o toxóide do tétano estão combinados. Ele afirmou ainda que a fase 2 deve envolver cerca de cem pessoas e a fase 2 B entre 300 e 600 pessoas (também desenhada com placebo), enquanto a fase 3, mais complexa pela baixa incidência da doença no país, deve incluir cerca de 150.000 pessoas.

A Soberana 02 não é a única vacina candidata em Cuba contra o novo coronavírus. Este projeto tem uma irmã, a Soberana 01, que deve concluir seu ensaio clínico de Fase 1 antes do final de 2020, informa a Prensa Latina.

Além disso, Cuba tem outras duas candidatas a vacinas contra a covid-19, preparadas no Centro de Engenharia Genética e Biotecnologia (CIGB): “Abdala” e “Mambisa”. Esta última será aplicada por via nasal.

