Pelo menos 09 bairros já foram afetados, atingindo diretamente 5 mil famílias. A equipe da Defesa Civil Municipal e o Corpo de Bombeiros realizam o monitoramento constante da área. O Prefeito Zequinha Lima destacou a importância de realizar a vistoria e manter a proximidade com as famílias atingidas.

“É muito importante fazer esse monitoramento, conversar com as famílias, e dar essa assistência necessária. É um momento muito difícil para todos que tem suas casas invadidas pelas águas. Estamos monitorando, e a qualquer momento se houver necessidade de retirarmos os moradores estamos preparados com a estrutura da prefeitura para dar o suporte necessário”, destacou o prefeito.

A moradora do bairro da Várzea, Ivanilde Silva, agradeceu a presença do Prefeito Zequinha junto às famílias.

“Fico muito feliz em saber que não estamos desamparados. É um momento muito difícil que temos que passar. Modificamos tudo nas nossas vidas nessa época, e por isso agradeço que o prefeito veio pessoalmente aqui nos ouvir e dar esse amparo necessário”, agradeceu a moradora.

Zequinha ressaltou que as equipes de monitoramento estão em constante vistoria devido previsões de maior elevação do nível das águas.

“Estamos com a informação que está tendo muita chuva no Rio Moa, e a medida que ele enche, joga água no Juruá, tendo tendência de cheia aqui também. Estamos vigilantes, e caso haja necessidade de mobilizar equipes maiores estamos preparados para isso. O rio está dentro do nível esperado para essa época do ano, mas temos que estar sempre monitorando”, enfatizou Lima.