O prefeito Camilo Silva (PSD) visitou três comunidades rurais para ver de perto a realidade dos moradores. Além da visita, o gestor levou uma máquina para trabalhar na melhoria dos ramais e permitir o tráfego de veículos e o escoamento da produção agrícola.

No ramal da Reserva da Colonacre, o prefeito mandou desobstruir uma bueira que tinha isolado a comunidade. Com o serviço de melhoria, os moradores poderão escoar seus produtos.

No ramal da Enco, a parceira da prefeitura com a comunidade foi possível recuperar uma ponte. A prefeitura pagou uma pá carregadeira para viabilizar a recuperação da ponte. ”Essa região produz leite para a cidade e região, sem a ponte, estava inviável o leite chegar aos clientes”, diz o prefeito.

Segundo Camilo Silva, além de buscar estar presente nas comunidades, é importante resolver os problemas que afetam a locomoção dos moradores da zona rural. ”Estivemos nas três comunidades, levamos serviços de melhorias, com uma máquina da prefeitura, outra em parceira com a iniciativa privada e a comunidade. Vamos trabalhar em parceira e melhorar a vida do povo”, garante o gestor.

