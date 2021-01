O clã Bolsonaro decidiu se associar de vez ao fracasso de Donald Trump, que foi derrotado nas eleições presidenciais dos Estados Unidos e pode sofrer um impeachment a toque de caixa, depois de incitar a invasão do Capitólio, um ato de traição nacional que deixou quatro mortos no último dia 6. “Após uma análise detalhada dos recentes ATOS AUTORITÁRIOS DO TWITTER e do contexto em torno deles-especificamente como eles estão sendo recebidos e interpretados dentro e fora do Twitter-VOU USAR UMA IMAGEM DO TRUMP permanentemente devido ao risco de mais incitamento à violência”, postou Eduardo Bolsonaro em seu twitter. Ele fez a mesma postagem em inglês. Brasil 247

Veja o Vídeo: