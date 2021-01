A Câmara Municipal de Vereadores de Cruzeiro do Sul lamenta profundamente o falecimento do empresário Francisco Raimundo de Oliveira conhecido como “Raimundo Bananeira”, de 66 anos.

Seu Raimundo morreu na noite deste sábado (09), na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Beneficiencia Portuguesa de São Paulo. Ele estava há dias internado com Covid-19. O empresário além de hipertenso também tinha problemas com diabetes.

O empresário “Raimundo Bananeira” era dono de uma rede de empresas, incluindo supermercados, postos de combustíveis, frigorífico e outros empreendimentos em Cruzeiro do Sul que muito contribuem para o desenvolvimento da nossq Cruzeiro do Sul.

Seu Raimundo deixa um legado de luta, superação e conquistas. Rogamos a Deus o conforto e a força espiritual necessária aos familiares e amigos para que possam superar este momento de tristeza e dor.

Franciney Freitas

Presidente da Câmara de Vereadores.