Somente nos últimos três dias o Estado registrou 2.398 casos de Coronavírus, com 50 mortes. Nesta quinta-feira (8) foram mais 12, no dia anterior 23 e na terça foram contabilizadas 15 mortes. Com relação aos casos, em 24 horas houve 784 registros, 957 na quarta e 657 na terça.

Casos confirmados – 99.595

Casos ativos – 13.389 (13,44%)

Pacientes recuperados – 84.316 (84,66%)

Óbitos – 1.890 (1,90%)

Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 198

Pacientes internados na Rede Filantrópica – 3

Pacientes internados na Rede Privada – 69

Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 75

Total de pacientes internados – 345

Testes Realizados – 304.619

Aguardando resultados do Lacen – 826

ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES

Foram registrados 15 óbitos por Covid-19 em Rondônia, desses cinco foram em Porto Velho, sendo três mulheres (38, 65 e 79 anos) e dois homens (51 e 61 anos); três óbitos em Ariquemes, sendo uma mulher de 74 anos e dois homens (60 e 76); dois homens de Cacoal (48 e 73 anos); um homem de 74 anos de São Miguel do Guaporé; um homem de 62 anos de Pimenta Bueno; um homem de 64 anos de Cabixi; uma mulher de 79 anos de Santa Luzia D’Oeste e um homem de 68 anos do município de Ji-Paraná.

Fonte: Rondônia Agora