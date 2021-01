Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, voltou a transbordar e chegou a cota de 13,7 metros — Foto: Gledisson Albano

O Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul, voltou a transbordar e chegou a cota de 13,7 metros na manhã deste sábado (9). A cheia já atinge pelo menos 5 mil famílias de seis bairros e outras três comunidades, de acordo com a Defesa Civil do município.

Com o nível elevado do rio, três famílias ficaram desalojadas e foram levadas para casas de familiares. O rio já tinha transbordado no início desta semana, mas estava em baixa e na sexta-feira (8) apresentava estabilidade e estava com a cota de 12,87 metros.

“Mas, ele voltou a subir e ultrapassamos a cota de transbordamento em sete centímetros. São 5 mil famílias atingidas e não temos saída de famílias por enquanto, continua com três famílias”, informou o coordenador da Defesa Civil, José Lima.

A cota de alerta do rio é de 11,8 metros e a de transbordo de 13 metros. Com a cota atual, Lima informou que a energia já foi desligada em alguns locais e a situação ainda preocupa devido ao surgimento de animais peçonhentos e doenças que as pessoas ficam expostas.

“Preocupa que animais peçonhentos podem entrar na residências, as pessoas que estão se deslocando no rio devido a correnteza, e doenças como a leptospirose”, acrescentou.

Por Alcinete Gadelha, G1 Acre