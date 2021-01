O Prefeito Zequinha Lima e o vice Henrique Afonso lamentam profundamente a morte do amigo e empresário senhor Raimundo de Oliveira que, lamentavelmente, faleceu na noite deste sábado (09) na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em São Paulo, aos 66 anos de idade.

Seu Raimundo Bananeira, como era, popularmente conhecido, teve uma trajetória de vida dedicada ao Vale do Juruá, começando a trabalhar desde muito jovem na área do comércio. Empreendedor por natureza, com muito esforço e trabalho, se tornou um grande empresário, desempenhando um papel muito importante para o crescimento local contribuindo assim, com o desenvolvimento da região, gerando emprego e renda há inúmeras famílias de Cruzeiro do Sul e municípios vizinhos.

Pedimos a Deus que conforte o coração de todos os familiares e amigos nesse momento de dor e pesar.

Zequinha Lima: Prefeito municipal e Henrique Afonso vice-Prefeito