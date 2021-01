O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), deu ordem de serviço nesta sexta-feira, 8, para as obras de manutenção das pistas dos aeródromos localizados nas cidades de Porto Walter e Marechal Thaumaturgo. O investimento será de R$ 4 milhões.

As pistas foram recentemente fechadas para circulação de aeronaves pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) por não atenderem aos padrões mínimos e, segundo o presidente do Deracre, Petrônio Antunes, antes de serem fechadas pelo órgão, as pistas funcionavam sem seguir as diretrizes.

As obras devem durar três meses e envolvem a recuperação das pistas, limpeza da vegetação ao redor das áreas de pouso e construção de cercas, desta vez no padrão Anac. O carregamento das balsas com os insumos para a região já começou.

Helicóptero a serviço

A pedido do próprio governador Gladson Cameli, a Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública (Sejusp), enviou para a região do Vale do Juruá também na manhã desta sexta-feira o helicóptero Harpia 4, para que as demandas emergenciais de saúde e segurança de Porto Walter e Marechal Thaumaturgo não fiquem comprometidas durante o período de recuperação das pistas, já que os municípios são de difícil acesso.

Segundo o titular da Sejusp, Paulo Cézar dos Santos, uma equipe de seis homens segue com a aeronave para que a região não fique desassistida durante pelo menos três meses.

Enquanto isso, o Deracre promete se mobilizar junto à Anac para tentar a liberação das pistas para aeronaves antes mesmo do fim das obras.