Assessoria – O secretário de Educação, Mauro Sérgio Cruz, reuniu-se nesta sexta-feira, 8, com os representantes da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) e da Secretaria da Desenvolvimento Urbano (Sedur) para deliberar a respeito dos novos projetos de manutenção e pequenas reformas nas escolas da rede pública estadual.

A proposta firmada entre as secretarias foi estabelecida pelo governo do Estado no intuito de revitalizar os espaços de cerca de 600 unidades de ensino ainda em 2021. A padronização das propostas será elaborada por meio de processo licitatório.

De acordo com o secretário de educação, Mauro Cruz, a criação de uma parceria que visa a construção, manutenção e revitalização é uma forma de preparar as unidades educacionais para receber os alunos para o início do ano letivo. “O nosso objetivo é oferecer a melhor estrutura física para acolher esses alunos, bem como sanar as demandas das equipes gestoras com relação a infraestrutura das escolas”, pontuou Mauro Sérgio.

Foi estabelecida durante a reunião a criação de um núcleo de planejamento dentro da secretaria de Educação, composto por profissionais da engenharia civil e arquitetura, que receberão apoio técnico da Seinfra e Sedur, para a elaboração, execução e fiscalização dos projetos de manutenção e pequenas reformas nas escolas estaduais.

“Essa parceria permitirá melhor centralizar, organizar e dinamizar a demandas de infraestrutura nas escolas do Estado. Com isso, será organizado uma equipe de engenheiros e arquitetos da Seinfra, Sedur e da SEE que em conjunto formaram o quadro de profissionais do núcleo de planejamento que ficaram a serviço exclusivo da execução do projeto”, salientou o secretário de Infraestrutura, Ítalo Medeiros.

Dentre as demandas de serviços de infraestrutura está a construção de novos muros e banheiros, revitalização e manutenção dos prédios, reformas e ampliação de espaço interno e externo das unidades que, com um eventual levantamento, apresentarem essas necessidades.

Estiveram presentes a equipe do Departamento de Planejamento, Departamento Financeiro e Departamento de Manutenção da SEE. A estimativa é que as obras sejam concluídas até o início do ano letivo, em março. A implementação do projeto será realizada por etapas regionais.