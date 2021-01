Brasil 247 – O sociólogo português Boaventura de Sousa Santos participou do programa Bom Dia 247 deste sábado (9) e defendeu que “a credibilidade do sistema judicial brasileiro depende de anular a condenação de Lula”, sentenciado arbitrariamente no âmbito da operação Lava Jato.

“É bom até para as classes dominantes que o sistema judicial tenha sua credibilidade restaurada. Mas é fundamental também punir [Sérgio] Moro e [Deltan] Dallagnol. Eles não podem ficar impunes”, acrescentou o sociólogo.

Boaventura ainda ressaltou que Moro foi muito bem “recompensado” após servir aos EUA no processo de Lawfare, quando coordenou a operação Lava Jato.

“Eu previ que Moro teria um grande cargo no Banco Mundial, mas ele está prestando serviços à uma agência de advocacia em Washington. Foi sua grande recompensa”, concluiu.

