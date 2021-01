O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia; prefeita de Brasileia Fernanda Hassem e o prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, estiveram na tarde desta sexta-feira (08), participando da primeira assembleia da Associação dos Municípios do Acre (AMAC), que aconteceu em Rio Branco.

Como de costume a primeira assembleia do ano é sempre muito importante pelo fato de ocorrer a escolha dos conselhos Diretor e Fiscal que decide quem são os gestores que vão conduzir os trabalhos pelos próximos dois anos.

Para o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, foi um dia de muitas experiências, tendo em vista, que, 2021 é o primeiro ano de mandato dele que nunca participou de uma assembleia dessa natureza pelo fato de nunca ter sido prefeito, onde a responsabilidade é voltada para ele assim como os demais prefeitos. Em vídeo, o gestor fala da alegria de poder participar de algo importante para os municípios do estado.

Quanto ao prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, assemelha-se pelo fato de participar pela primeira vez desta assembleia, mas com uma conquista que é o fato de ser um dos três suplente do Conselho Fiscal da Associação e que é algo inédito. Acreditamos e torcemos que enquanto gestor fará um ótimo trabalho e priorizando sempre o bem para o município. Em vídeo Sérgio fala da importância da eleição dos Conselhos Diretor e fiscal da AMAC.

Já a prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem, adquiriu experiência nesta jornada, pois passou quatro anos de seu primeiro mandato sempre dialogando e reforçando esta relação do município de Brasileia com a associação, já acompanhou duas eleições de conselhos e com essa de hoje saiu ainda mais comprometida pelo fato de ter sido eleita a vice-presidente da AMAC, o que requer responsabilidade, o que Fernanda têm de sobra. Em Vídeo, Hassem falou do exemplo de unidade e respeito junto a associação.

