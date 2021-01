Com o objetivo de melhorar a trafegabilidade nos bairros de Cruzeiro do Sul, a Prefeitura através da Secretaria Municipal de Obras está intensificando a operação tapa buracos e recuperando pontos que estão sendo abertos pelo Depasa nas vias, durante os serviços de melhoria no abastecimento de água.

No cruzamento da Avenida Lauro Muller com a Rua Newton Prado, no bairro João Alves, a equipe municipal de obras realizou o reparo da de um buraco aberto pelo Depasa para trocar uma peça da rede de água. O serviço foi finalizado pela prefeitura ainda na tarde desta quinta-feira, 07.

De acordo com o Secretário Municipal de Obras, Josinaldo Batista, o trabalho no local não é tão simples, e somente após o teste de bombeamento de água que será colocada a camada asfáltica.

“Este não é um trabalho tão simples, é preciso fazer uma curva na rede de água e realizarmos teste para ver se não tem vazamento, só depois colocamos a camada asfáltica”, disse.

Outra frente de serviço da operação tapa buracos ocorre na Avenida 28 de Setembro, no bairro da Escola Técnica, com a implantação de asfalto quente. Além disso, ocorre ainda a recuperação de outras vias de forma paleativa e provisória em vários bairros de Cruzeiro do Sul.

“Estamos com várias frentes de trabalhos, algumas de forma paleativa, mais com o objetivo de melhorar nossas vias e a trafegabilidade. Próxima semana entraremos intensificando ainda mais nossas ações em todos os bairros com limpeza e operação tapa buracos”, completou Josinaldo.

Para o Prefeito Zequinha Lima, é essencial a manutenção dos serviços paliativos e tapa-buracos, mesmo no período invernoso, afim de manter a trafegabilidade nas vias da cidade.

“Estamos em um período de chuvas, que causa bastante danos nas ruas da nossa cidade, por isso fizemos questão de continuar com os serviços de tapa buracos. Nossas equipes estão trabalhando bastante para garantir o acesso de qualidade para todos”, reiterou o prefeito.