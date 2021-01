Camilo aproveitou agenda na capital, para fazer contatos com integrantes do governo do estado. O secretário de Gestão e Planejamento Ricardo Brandão, fez uma explanação dos convênios e ações do governo do estado, que estão previstos para este ano. O governador Gladson Cameli também esteve presente e falou da intenção de trabalhar com todos os prefeitos, inclusive Plácido de Castro.

Camilo teve uma conversa com o coordenador da bancada federal do Acre, Senador Sérgio Petecão (PSD), onde levou algumas das demandas mais prioritárias de Plácido de Castro. Petecão se colocou à disposição e reafirmou o compromisso de trabalhar de mãos dadas com Camilo, para tirar Plácido da difícil situação deixada pela administração anterior.

AMAC é uam entidade de fundamental importância para os municípios acreanos, pois é quem elabora os principais projetos a serem executados e trabalha na área técnica de captação de recursos.