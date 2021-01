Veja o momento em que o governador do Acre chega para participar da primeira Assembleia da AMAC de 2021.

A Associação dos Municípios do Acre (AMAC) realizou na tarde desta sexta-feira (08), a primeira assembleia ordinária geral com todos os gestores para a escolha do novo conselho Diretor e conselho fiscal da Associação para o biênio 2021-2022.