A Associação dos Municípios do Acre (AMAC) realizou na tarde desta sexta-feira (08), a primeira assembleia ordinária geral com todos os gestores para a escolha do novo conselho Diretor e conselho fiscal da Associação para o biênio 2021-2022.

A prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem foi quem presidiu esta primeira assembleia, que resultou na escolha da chapa vencedora, onde para o conselho Diretor foi escolhido: prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom – Presidente; prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem – Vice-presidente e prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim – 1º Secretário.

Já no Conselho Fiscal foram escolhido três Titulares, sendo eles: prefeito de Feijó, Kiefer; prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima e prefeito de Marechal Thaumaturgo, Isaac Piãnko. Já os três Suplentes, são: prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes; prefeita de Senador Guiomard, Rosana Gomes e prefeito de Acrelândia, Olavinho.

Além dos prefeitos esteve presente na reunião o senador e esposo da vice-prefeita de Rio Branco, Sérgio Petecão, prestigiando o momento e parabenizando a chapa que vencedora do referido biênio.

Com o resultado, o novo presidente da AMAC, Tião Bocalom, fez o uso da palavra onde iniciou seu pronunciamento falando de responsabilidade: “Agradeço a todos vocês que votaram no Bocalom, para ser presidente de uma Associação tão importante como esta que é uma das Associações mais respeitada do Brasil, estou muito feliz e sei da responsabilidade que pesa sobre todos nós, não só para presidente mais para todos nós, pois aqui é apenas uma questão de formalidade que alguém tem que assinar papel e alguém tem que autorizar pagamento, mas eu quero dizer para cada um que se sinta presidente pois é assim que eu quero, que a democracia prevaleça de verdade”, destacou o presidente.

De acordo com informações da assessoria da AMAC, a associação, antes conhecida como Associação dos Prefeitos do Acre (APA), foi fundada em 25 de janeiro de 1997. A mudança de sigla ocorreu após a junção entre APA e Frente Democrática de Prefeituras do Acre (FDPA).