Não é de hoje que os moradores do Conjunto Manoel Julião reclamam da falta de segurança. A ousadia dos bandidos é tamanha que os crimes acontecem a qualquer hora do dia.

Na manhã desta última quarta-feira, 6, aconteceu mais um assalto. Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que uma mulher, por volta de 8 horas da manhã, é assaltada por dois bandidos em uma motocicleta no momento em que entra em seu veículo. Um dos marginais, portando uma faca, praticamente entra no carro e leva dinheiro, cartões e documentos da vítima.

Em pouco mais de 1 minuto de vídeo, é possível perceber que os dois bandidos circulam pelo bairro à procura de vítimas. Mesmo à luz do dia, os criminosos agem com tranquilidade.

“Aqui, infelizmente a bandidagem tomou conta. Quase todo dia a gente fica sabendo de um assalto no bairro. O que precisamos é de um reforço no policiamento. Antigamente era só de noite, mas agora os vagabundos estão assaltando a qualquer hora do dia, sem medo nenhum”, diz um morador que prefere não se identificar.

Veja com exclusividade o vídeo do momento do assalto:

Por Ac24horas