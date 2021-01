Se eu tenho 60 milhões de seringas que seriam usadas pra outras finalidades, incluindo milhões delas para vacinar crianças contra poliomielite e outras doenças, e usá-las pra vacinar COVID-19, eu tenho que repor aquelas 60 milhões de seringas em tempo hábil para as outras vacinas. E a compra de seringas esta suspensa pelo Bolsonaro.

As 60 milhões de seringas estão principalmente nos Municípios, que as tem a cada ano, por que a cada ano há campanhas várias de vacinação. A CNM – Confederação Nacional de Municípios alertou para o fato em nota.

E de toda forma não há seringas suficientes para as 300 milhões de doses que precisariam ser aplicadas, 2 por pessoa, em tempo curto. E que o Pazuello também não tem. Ele tem “carta de intenções” e em alguns casos nem isto.

Dá pra antever o que vai acontecer. O Brasil vai deixar de vacinar contra várias doenças. Os vírus vão voltar a circular, e em alguns casos, como no da paralisia infantil (poliomielite) e outras doenças, as sequelas só são sentidas meses e anos depois. Os criminosos que hoje estão no Governo já estarão fora.

E se de fato o tal General Pazuello entende de logística, mais uma razão para acreditar que o que estão fazendo é proposital.

O que falta pra que caia a ficha de quem enxerga um palmo a frente do nariz?

A fala de Pazuello de ontem, assim como cada uma das diatribes de Bolsonaro, são para continuar encantando o Senso Comum.

E encanta tanto, que diante do meu comentário ontem no twitter, que posto a seguir, teve até gente de esquerda dizendo que eles teriam como repor as seringas. Não vão no tempo que é necessário. Por que não tem nem o suficiente para a COVID. Que dirá para as outras doenças, que vem de qualquer forma.

A conta da irresponsabilidade da grande mídia, do Congresso e do STF ao não abrir logo o processo de impeachment contra o Criminoso, pode nos levar a uma situação pior do que a inusitada tentativa de Golpe ontem nos EUA.

Fonte: Luiz Muller