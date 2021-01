O governador Gladson Cameli recebeu em seu gabinete na tarde desta quarta-feira, 6, a deputada federal Vanda Milani e o prefeito eleito de Plácido de Castro, Camilo da Silva.

Entre as pautas debatidas, estavam a recuperação de ramais, restauração de pontes, agricultura familiar, repasse de equipamentos, transformação de meio-fio em calçadas, municipalização do ensino fundamental e extensão da rede de abastecimento de água, entre outras necessidades destacadas como prioridades na região.

“Gladson se prontificou a ajudar em tudo que pedimos, inclusive já agilizou, durante a reunião, o atendimento de várias demandas por telefone. Também sinalizou a possibilidade de entregar ao município veículos pesados para ajudar nossos produtores rurais”, disse Camilo da Silva.

Vanda Milani agradeceu a disposição do governador em recebê-los e em se colocar à disposição para atender às demandas que beneficiam a cidade de Plácido de Castro.

“Como parte da base do governo, estou honrada em poder participar dessa reunião e sair daqui com a sensação de dever cumprido, afinal, tivemos notícias excelentes nessa interação com o governador, que está disposto a ajudar não só Plácido de Castro, mas todos os municípios, sem distinção e independente de cor partidária. Me comprometo também dar todo suporte ao município, com a destinação de emendas e indicações de melhorias”, afirmou a deputada.