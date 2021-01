A líder do PCdoB na Câmara, deputada Perpétua Almeida (AC), se manifestou, em suas redes sociais nesta quarta-feira (6), logo após o lançamento oficial da candidatura do deputado Baleia Rossi (MDB) à Presidência da Casa. Ele tem o apoio de 11 partidos, entre os quais o PCdoB, e do atual presidente Rodrigo Maia (DEM).

“Hoje à tarde demos a largada da campanha do nosso candidato a presidente da Câmara dos Deputados, Baleia Rossi. O Baleia é um deputado de oposição? Não. O Baleia é um deputado de esquerda? Não. O Baleia é o candidato que, se ganhar a Presidência da Casa, vai manter a Câmara livre e independente para que possamos dar respostas à população diante dessa crise econômica, política, social e de saúde pública que estamos enfrentando. A Câmara não pode ser um puxadinho do Palácio do Planalto!”, destacou Perpétua.

Ela acrescentou ainda que “foi a postura de Câmara independente que fez com que 90% das ações de socorro ao povo, as empresas e ao emprego durante a Pandemia, saíssem da Câmara dos Deputados”.

Neste sentido, lembrou a parlamentar, “aprovamos propostas que garantiram o auxílio emergencial em R$ 600, quando o governo propôs apenas R$ 200,00. Também aprovamos o auxilio emergencial para a Cultura, a suspensão dos contratos para evitar as demissões, etc. Por isso é tão importante que a Câmara dos Deputados se mantenha como uma instituição independente e em defesa do povo brasileiro!”.

Por fim, Perpétua pontuou: “Continuaremos na luta pela prorrogação do auxílio emergencial de R$ 600 para todos que precisam. A pandemia não acabou, pelo contrário, está se agravando. Seguimos na luta!”.